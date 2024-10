Pagelle Juve: Vlahovic gigante, Kalulu miracoloso, Conceicao geniale

Più forte anche della sfortuna e dell’arbitro. Dopo aver perso due giocatori per infortunio in dieci minuti, con il portiere espulso e un rigore contro dato dal Var, la Juve trova comunque la forza di rimontare e vincere per 3-2 in casa del Lipsia nella seconda giornata di Champions League. Bianconeri primi in classifica a punteggio pieno, tedeschi ancora fermi al palo. Succede di tutto alla RB Arena: ecco le pagelle di una notte epica.