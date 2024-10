Cazzuta, offensiva e più forte delle ingiustizie: questa è la Juve

Questa è la Juventus che vuole la sua gente. Una squadra che non si arrende mai, fedele al “fino alla fine”. Un banda di uomini che scalano le ingiustizie e scollinano con gloria oltre gli errori arbitrali. Un gruppo che non smette di attaccare anche in dieci contro undici. Un insieme nel quale i giocatori tecnici stanno prendendo sempre più coraggio nella giocata, regalando sprazzi di pure spettacolo. Tanti fatti e altrettante riflessioni nella partita di ieri sera contro il Lipsia, tanto vale andare in ordine cronologico. L’infortunio di Bremer tiene tutti con il fiato sospeso, ma è meraviglioso per Motta aver visto come sa reagire la squadra alla botta psicologica (Bremer e Nico out nei primi minuti) e quanto è forte Kalulu. Stesso discorso per la reazione all’espulsione di Di Gregorio: la Juventus degli ultimi anni si sarebbe scomposta o demoralizzata, questa è rimasta cazzuta e in partita. Dusan Vlahovic ha segnato la seconda doppietta consecutiva, gli chiedevamo continuità... Chico Conceiçao è esattamente quello che aveva fatto intravedere nei primi scorci e il suo gol potrebbe essere un punto di svolta della stagione per l’impatto emotivo che può comportare.