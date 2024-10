Kalulu stuzzicato dal giornalista: la risposta del muro Juve è da leggenda

LIPSIA (Germania) - Grande vittoria in rimonta e di carattere della Juventus sul campo del Lipsia nella seconda giornata di Champions League. I bianconeri restano imbattuti grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Francisco Conceicao che ai microfoni di Amazon Prime ha commentato: "Sono molto felice, vittoria grazie allo spirito di gruppo. è successo di tutto, ma abbiamo fatto il massimo per giocarcela al meglio. Cosa significa? Una vittoria in Champions, tre punti in più. Dobbiamo andare avanti a giocare così e poi c'è il campionato. Thiago Motta mi ha detto di fare quello che so fare, mi ha lasciato libero ma di impegnarmi in difesa e anche in fase offensiva".

Koopmeiners: "Sembrava tutto contro di noi"

Protagonista sfortunato della serata Teun Koopmeiners che ancora non è riuscito a siglare la sua prima rete in bianconero fermato da un palo e da una traversa: "È stato molto difficile, soprattutto quando hai perso un uomo, ma non molliamo mai, siamo una squadra che non molla, questo è molto importante, anche dopo il cartellino rosso, quando eravamo 2-1, volevamo pressare alti, se stai basso è molto difficile per tutti, sono molto contento anche per i goal che abbiamo fatto, tre goal molto belli. Palo e traversa, ma il gol arriverà e non sono preoccupato. Sono molto contento della vittoria, sono sicuro che arriverà anche il gol. Voglio fare di tutto per la squadra".

Espulsione di Di Gregorio ed episodi sfavorevoli, Koop: "Vogliamo essere una squadra molto forte. Ma non solo a livello tecnico o tattico, vogliamo essere anche un gruppo forte. Oggi avete visto che anche dopo l’espulsione l’abbiamo vinta - ha aggiunto - Tutto sembrava essere contro di noi, ma sicuramente dovevamo fare meglio in alcune situazioni. Dobbiamo accettare le decisioni dell’arbitro e andare avanti, come gruppo oggi lo abbiamo fatto. Questo è molto importante. Quando ci sono delle difficoltà bisogna alzare il livello come abbiamo fatto".