Vlahovic, dietrofront Di Canio? “Faccia questo. Juve, non è solo una vittoria”

Pochi giorni fa, esattamente dopo la vittoria contro il Genoa, Di Canio si era soffermato sul gesto di Vlahovic dopo il suo secondo gol: " Il suo gesto è da giocatori piccoli e non da Juventus . Potrebbe essere un gran bel giocatore. Questo atteggiamento non è da grande giocatore in questo momento". Parole forti dell'ex attaccante, una bordata a Dusan che ha caricato ancor di più il serbo.

"Ti comporti così contro il Genoa, la squadra più disastrata del campionato e a porte chiuse.Non ha fatto una doppietta in uno scontro diretto. Lui porta una maglia non importante, di più... non gioca con il Pinnetto" aveva concluso nel post gara di Marassi l'ex Lazio. La risposta, come sempre, è arrivata sul campo e in uno scontro diretto in Champions League perché Vlahovic è stato uno dei protagonisti nella vittoria di Lipsia.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE