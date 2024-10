Kalulu, Gatti, Yildiz e compagni: i messaggi social scatenano i tifosi Juve!

Una serata straordinaria. Una serata da Champions League. La Juventus "dei pazzi" ha vinto contro il Lipsia in rimonta e giocando per gran parte del secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Gregorio. I bianconeri sono stati in grado di segnare due gol in dieci contro undici: prima la perla di Vlahovic e poi il gioiellino di Conceicao. Nel mezzo una gara giocata quasi alla perfezione per agonismo, carattere, concentrazione e anima. Già, anima. La stessa che ha permesso al gruppo di compattarsi nelle difficoltà e dopo le decisioni avverse dell'arbitro. A Lipsia c'è stata una grande risposta della squadra come dimostrano anche i tanti messaggi social scritti dai giocatori.

Da Kalulu a Vlahovic e Conceicao: i messaggi Juve È bastato andare a rovistare qua e la nelle storie e nei post su Instagram per leggere i messaggi, entusiasti, dei giocatori della Juventus. Un modo per far capire il sentimento di ognuno e condividerlo anche con i tanti tifosi e followers. "Spirito, Anima, Agonismo. Siamo la Juventus!" il messaggio di Perin. Un mix di aggettivi per confermare quanto si è visto sul campo. "Soffriamo insieme, vinciamo insieme. Vamosss" così da squadra e per la squadra ha commentato Cambiaso.

Più colorate le parole di Gatti, capitano con l'uscita dal campo di Bremer e reo di aver tirato una gomitata a Motta (robe da Var ci ha scherzato il tecnico nel post): "Una vittoria pazzesca... siamo dei PAZZI". Poche parole perché forse "non servono" ha scritto McKennie. "Questa è la Juventus" ha commentato il giovane con la dieci sulle spalle, Kenan Yildiz. Poi c'è l'entusiamo dei nuovi. "Siamo la Juventus, fino alla fine" l'autore del gol vittoria Conceicao o ancora "il tipo di momento in cui capisci cosa serve per essere un Bianconero. Fino alla fine" ha scritto Kalulu, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Milan. Messaggi presi d'assalto dai tifosi della Juventus che hanno voluto gioire ed esprimere la loro gratitudine ai propri beniamini. Ma in tutto questo manca Vlahovic, anzi no...

