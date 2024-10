Capello, la Juve come pretesto per punzecchiare il Milan: “Ce l’avevano…”

"L'intervento di Thiago nell'intervallo è stato quello di dare più convinzione". Da allenatore ad allenatore, soltanto Fabio Capello può intuire queste sottigliezze da spogliatoio, avendo lui allenato per tantissimi anni prima di sedersi al tavolo di Sky Sport e fare l'opinionista. Un commento tecnico giusto per quanto poi si è visto nella ripresa e per quello che ha sottolineato Motta nel post partita della vittoria in Champions contro il Lipsia. Una prova di forza della Juventus e una mentalità acquisita nel giro di pochissime settimane.

Poi però è arrivato il capitolo arbitraggio e l'ex tecnico non le ha mandate a dire: "Mi devono spiegare come si può far continuare a giocare dopo un recupero di nove minuti“. E sull'episodio del rosso al portiere bianconero: "Quando Di Gregorio la tocca non è ultimo uomo! Non sono convinto sul rosso, c'erano due giocatori vicino". A chiudere è arrivata sul gong della trasmissione anche una frecciatina al Milan: "Fonseca ha parlato di sofferenza sulla fascia destra contro il Leverkusen... Ma avevano Kalulu, forse c'è questa qualche scelta di mercato non corretta...".