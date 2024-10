Schillaci, Baggio, Del Piero...Quando la Juve si scatena in Germania

La tradizione della Juventus in Germania racconta di grandi imprese, specialmente quando si è trattato di affrontare le partite di Coppa Uefa. Una storia che comincia dal 2 marzo 1977, in Magdeburg-Juventus: andata dei quarti di finale di Coppa Uefa, in una stagione che porterà la Juventus alla conquista del primo trofeo a livello europeo (successo in finale con l’Athletic Bilbao). Una vittoria per 3-1 in terra tedesca che aprì la strada alla squadra di Giovanni Trapattoni in un’annata che porterà anche allo scudetto, con un punto di vantaggio sul Torino.

Da Boninsegna a Schillaci: una storia di trionfi Juve

Tornando alle grandi imprese in Germania, quella Juve del 1977 aveva confezionato un’impresa con i gol di Cuccureddu, Benetti e Boninsegna. Così aveva dipinto la partita Vladimiro Caminiti su Tuttosport: «Siamo ripiombati nell’inverno e nuvole nibelungiche attraversano il cielo. Ancora spazi pieni di neve intorno a un paesaggio intriso di malinconia in questa parte della Germania occupata da gente fiera che sgobba e lavora (...) Nebbia e freddo quassù, ma stasera ci scalda la Juventus (...) 12’ minuto: la Juventus passa splendidamente in vantaggio. Benetti piazza un destro perentorio nell’angolo più lontano. La reazione del Magdeburg che sta facendo sul piano tattico la figura dell’allievo rispetto al maestro, è violentissima. Fioccano i corner. 16 al 21’ ma intanto la Juve ha già segnato il terzo goal. Boninsegna riceve, avanza e piazza un sinistro scavalcante che sorprende ancora una volta il portiere locale».

Le grandi prestazioni della Juventus in territorio teutonico sono ripartite poi negli Anni 90: altra vittoria in Germania, altra Coppa Uefa alzata al cielo. Il 7 marzo 1990, sempre quarti di finale, stavolta ad Amburgo: 2-0 per i bianconeri (in maglia gialla quella sera), in rete il compianto Totò Schillaci e Pierluigi Casiraghi per la squadra ai tempi guidata in panchina dalla leggenda Dino Zoff. Quell’annata culminerà con la conquista della Coppa Uefa nella finale vinta con la Fiorentina di Roberto Baggio, che sarebbe poi diventato bianconero. E che sarà il protagonista di un’altra grande impresa juventina in Germania, stavolta in finale, sempre di Coppa Uefa: a Dortmund il Borussia passa in vantaggio con Rumenigge e viene raggiunto dal pareggio firmato Dino Baggio. Poi si scatena il Divin Codino con una doppietta: a fine 1993 Roberto Baggio conquisterà anche il Pallone d’Oro.