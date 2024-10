Bremer shock, la notizia peggiore: infortunio gravissimo, cosa fa ora la Juve

Gleison Bremer è arrivato in mattinata al JMedical per effettuare i primi controlli dopo il problema avuto nel match contro il Lipsia. Il difensore brasiliano, scelto come capitano da Thiago Motta nella notte Champions, è rimasto in campo pochissimi minuti per poi lasciare spazio e fascia a Gatti. Un infortunio preoccupante sin dalle prime immagini per il centrale che è rimasto a terra dopo il contrasto con Openda. Le sensazioni non erano positive alla vigilia e ora per i bianconeri è arrivata una brutta notizia: la sua stagione è finita.