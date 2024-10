Quel filo che lega la Juve alla Germania: da Khedira a Haller, da Kohler a Moeller

Il tocco brasiliano di Haller e la vendetta di Hassler

Al terzo posto Helmut Haller che ha nobilitato gli anni dal 1968 al 1973 anche grazie a un carattere gioviale e per nulla “tedesco” nei comportamenti e nell’apprezzare le gioie della tavola. Pure in campo si faceva notare per il tocco brasiliano e non per la possanza tipica dei tedeschi. Ha firmato due scudetti e ha provato a cambiare, inutilmente, il destino della finale di Coppa dei Campioni persa nel 1973 contro l’Ajax. Così lo ha ricordato la Juventus dopo la sua morte, nel 2012: “In cinque stagioni, è diventato un simbolo della nostra squadra”. Ci fu chi sperò di rivedere le sue caratteristiche in un altro centrocampista di talento, Thomas Hässler. Arrivato con le corone di campione del mondo nel 1990 e campione europeo nel 1996, non riuscì però a confermarsi: condizionato dalla presenza di giocatori di talento come Roberto Baggio e dalla personalità di Paolo Di Canio, era spesso fuori dal gioco e non diede grossi contributi in una squadra che peraltro arrivò solo settima. Curiosamente, come i suo due connazionali, firmò la “vedetta dell’ex” nella stagione successiva segnando il gol della vittoria per la Roma a cui era stato girato nell’ambito dello scambio con Peruzzi.