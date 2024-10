Vlahovic-Conceicao, gemelli diversi per la Juve: come si esalta la coppia

Perché che quelli Vlahovic sappia farli è un fatto acclarato, ma la loro frequenza e il loro peso specifico dipendono molto dalla sua capacità di non farsi condizionare dalla pressione: degli errori, dei palloni che possono non arrivare, delle critiche, delle aspettative (sue in primis), dell’importanza della posta in palio. È il gradino che gli resta per entrare tra gli attaccanti top e salirlo in questa stagione potrebbe anche fare la differenza nella non semplice (dal punto di vista economico) trattativa con la Juve per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. A Lipsia, evitando di farsi condizionare da un primo tempo in cui non aveva brillato e gli era stato negato un rigore, ci è riuscito.

Conceicao alleato numero uno di Vlahovic

Se il salto di qualità di Vlahovic dipenderà prima di tutto da se stesso, è chiaro che il Francisco Conceiçao visto finora (e assieme a lui i tanti giocatori di talento su cui Motta può contare e l’atteggiamento offensivo che ha impresso alla squadra) possa rivelarsi per DV9 un aiuto enorme. Tecnica e rapidità fanno del portoghese uno straordinario interprete dell’uno contro uno, che probabilmente attirerà presto sistematici raddoppi, come capita già a Yildiz: e questo significa più spazi al centro, per Vlahovic o per chi in posizione centrale può servirlo. E, a proposito di servizi, la capacità di Conceiçao di saltare l’uomo per arrivare a mettere la palla in mezzo da zone pericolose, come sempre meno giocatori riescono a fare, può esaltare l’abilità di DV9 nel gioco aereo e nell’attaccare la porta (vedasi il primo gol di mercoledì). E l’intero mondo juventino aspetta col sorriso altre repliche.

