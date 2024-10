Alena Seredova sulle nozze di Gigi Buffon: "Ho promesso che...."

Alena Seredova, le parole sul matrimonio di Buffon



La modella ha scelto di mantenere una posizione riservata rispetto al matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, rifiutando interviste e apparizioni televisive. Nonostante la curiosità dei media, ha preferito non commentare pubblicamente, ribadendo la sua volontà di non parlare della cerimonia in alcun programma, anche se condotto da persone a cui è legata affettivamente. "Non ho risposto ai miei amici giornalisti che mi hanno contattato. Ho promesso di non andare in nessuna trasmissione, anche di persone alla quale sono affezionata. Perciò continuerò con questo filone", ha detto Alena Seredova rispondendo ad alcune curiosità dei fan sui social.



