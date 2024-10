"Kalulu Giuntolata, Milan inspiegabile. Juve, ho un debole per un giocatore"

"La vittoria di Lipsia per la Juve vale triplo. Imporsi contro un’avversaria del genere in inferiorità numerica e giocando sempre all’attacco è una di quelle gare che valgono tanto nella crescita di una squadra. I bianconeri sono stati più forti anche di errori arbitrali sconcertanti e questo è sintomo di grande personalità". Firmato Mark Iuliano. Una vita in bianconero per il centrale che ha giocato nella Juve dal 1996 al 2005 vincendo 4 scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 1 Supercoppa Italiana e 1 Coppa Intercontinentale, disputando pure 3 finali di Champions League. Iuliano, a molti la vocazione offensiva della Juve di Motta ha ricordato quella di Lippi che in Europa dominava su tutti i campi…"Motta non si accontenta e gioca sempre per vincere, un po’ come facevamo noi. Ho rivisto una Juve che non va in trasferta per prendersi il pareggio, ma anche in inferiorità numerica gioca all’attacco. D’altronde nel dna bianconero c’è l’ambizione di vincere sempre".