Lipsia come Dortmund e Fiorentina: se la Juventus prende coscienza...

Non è la vittoria in sé, per quanto importante. Neanche il gioco, per quanto ci siano stati sprazzi anche spettacolari. È il modo in cui il 3-2 di Lipsia è arrivato, le circostanze emotive, la tensione con cui ha vibrato tutta la squadra nel superare le difficoltà. È difficile dirlo adesso, anzi è proprio un azzardo, perché la storia si scrive sempre dopo ed è dopo che si individuano meglio i momento di svolta di una stagione o, addirittura, di un ciclo. Eppure, da mercoledì sera, il popolo juventino ha un pensiero che sussurra ricordi del passato e la sensazione di aver assistito a uno di quelle partite lì, di quelle che in cui la storia mette la freccia e se va in un’altra direzione. Degli indizi, d’altronde, ci sono. Per esempio l’impennarsi delle difficoltà nel corso della partita, la cui sceneggiatura sembrava un film di Fantozzi ma che la Juventus ha recitato come fosse Rocky.