Nico punta l’Inter, Di Gregorio l'Italia. E prende forma la Juve anti Cagliari

TORINO - L’ordine di Thiago Motta è perentorio: vietato farsi abbagliare dai lustrini della Champions League e cullarsi al suono della sua accattivante e ammaliante musichetta. Testa al Cagliari "che - così il tecnico bianconero ancora nella pancia dello stadio di Lipsia subito dopo l’impresa - viene da due partite vittoriose ed è una squadra pericolosa. Questa è stata una bella vittoria, ma domani è un altro giorno". Che il tecnico bianconero dovrà affrontare con due assenze pesantissime. Quella di Bremer, di cui potete leggere diffusamente a pagina cinque, e quella di Nico Gonzalez, pure lui arresosi all’alba del match in Germania. A mettere fuori causa l’argentino è stato un problema muscolare: le visite di ieri mattina al JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Salterà la gara di domenica (ore 12,30) allo Stadium, ma ovviamente non sarà sufficiente per recuperare e, nonostante il bonus della sosta per le Nazionali, Nico dovrà saltare anche la prossima gara interna, quella del 19 ottobre contro la Lazio puntando il focus sulla sfida del 27 ottobre a Milano contro l’Inter, senza rischiare con lo Stoccarda pochi giorni prima. In recupero, invece, dovrebbe esserci Weah, un altro esterno d’attacco, in via di guarigione dal problema alla caviglia.