Bremer, l'omaggio dei compagni Juve: Kalulu già leader, McKennie tocca il cuore

Dopo l'impresa in Champions League con la rimonta sul Lipsia, la Juventus è tornata in campo alla Continassa per preparare la sfida casalinga di Serie A contro il Cagliari . Prima dell'allenamento, tutti i componenti della squadra hanno voluto mandare un messaggio per Gleison Bremer dopo il grave infortunio al crociato. Delle parole di supporto, condivise attraverso un video sui profili social del club bianconero, che potranno aiutare il difensore brasiliano durante il lungo percorso di recupero.

Juve, da Danilo a Kalulu: i messaggi della squadra per Bremer

Il primo ad arrivare in campo alla Continassa è stato Danilo, che ha speso delle belle parole per il suo compagno di reparto sia alla Juve che nella nazionale brasiliana: "Forza fratello mio! Ti aspettiamo, un abbraccio". Subito dopo è toccato a Weston McKennie: "Mio grande amico, ti auguro il meglio. Buona fortuna per il recupero, ti aspettiamo tutti in campo. Ti voglio bene". Da sottolineare anche il messggio di Cambiaso, che sembra non avere dubbi sul recupero di Bremer: "Sei forte e tornerai ancora più forte. Ti voglio un sacco di bene". Le parole più significative sono arrivate però probabilmente da Pierre Kalulu, che dimostra di aver già assunto un ruolo di grande responsabilità nello spogliatotio della Juve. Il francese, che in passato ha avuto lunghi infortuni, ha voluto caricare così Bremer: "All'inizio sarà molto lungo e difficile, ma sono sicuro che tornerai ancora più forte".