Del Piero esalta Yildiz: “La 10 della Juve va portata con voglia e dedizione e lui..."

Dopo aver commentato l'impresa della Juventus contro il Lipsia in Champions League, Alessandro Del Piero è tornato a parlare dei bianconeri ai microfoni di Radio Serie A. L'ex capitano si è concentrato in maniera particolare sul talento di Kenan Yildiz, che proprio in questa stagione ha ereditato la sua maglia numero 10 oltre che l'iconica esultanza con la linguaggia.