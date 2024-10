"Vlahovic ha la fame di Batistuta, il segreto di Motta e dove può arrivare la Juve"

Vlahovic e Batistuta: caratteri simili

Il banco mercoledì lo ha fatto saltare Vlahovic: quale dei due gol le è piaciuto di più?

«Eh... (ride). Il primo. Perché ho visto un movimento da attaccante vero, quello che si chiede quando si insegna ad attaccare l’area di rigore. Lui capisce che la palla può andare sul primo palo e fa un movimento in anticipo sul marcatore: poi è bravo a trovare il tempo sulla palla che batte per terra, ma anche se non avesse fatto gol sarebbe stato comunque un movimento da far vedere ai giovani attaccanti. Il tiro a giro sul palo lontano del secondo gol lui ce l’ha nel suo repertorio, ma mi è piaciuto molto il fatto che in dieci sia voluto andare a pressare assieme a Conceiçao per recuperare la palla, provocando l’errore del giocatore del Lipsia e trasformandolo poi in gol con una magia. Ma l’ho visto molto bene anche spalle alla porta, ha pulito molti palloni. È stato vivo, dinamico. La strada è quella giusta: se la Juve trova i gol di Vlahovic con continuità può essere un’antagonista per l’Inter e il Napoli in campionato e anche in Europa può fare la sua figura».



Che ricordo ha del giovane Vlahovic arrivato a Firenze?

«Dusan quando è arrivato a Firenze non poteva ancora essere tesserato per via dell’età (fece il primo stage alla Fiorentina a novembre 2017, non ancora diciottenne, ndr) e mi aveva colpito il fatto che capiva e parlava l’italiano: era già avanti con la testa. L’altra cosa che mi ha sempre colpito, e per la quale lo porto come esempio ai miei ragazzi, era il fatto che lui, se non giocava in prima squadra, mi chiamava per venire in Primavera perché voleva giocare. A lui interessava soltanto la partita, indipendentemente dalla squadra: aveva grande fame, grande voglia di migliorare. Ed è normale che un giocatore con un talento così, con quella fame poi diventi un top player».