Pogba, e ora? Cosa farà la Juventus e qual è il suo destino. L'indizio di Evra

Evra spinge Pogba al Marsiglia

Il primo a gioire per la riduzione della squalifica a Pobga è il compagno di squadra Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo ha addirittura lanciato l’hashtag “PogBack2Back” con tanto di clessidra a segnare il tempo che manca per rivedere il Polpo in campo. Ma non è l’unico ad applaudire alla bella notizia per il nuovo inizio del centrocampista francese, che nonostante la squalifica, e ormai tredici mesi lontano dal campo, ha ancora tantissimi ammiratori. Tra le reazioni positive non potevano mancare quelle dei compagni di Nazionale come Marcus Thuram e Kylian Mbappé, oppure quelle di ex bianconeri come Moise Kean, Iling Junior, Leonardo Bonucci e, in particolare, dall’amico Patrice Evra. I due hanno giocato insieme alla Juventus nella prima esperienza di Pogba in bianconero e in questo anno difficile per il Polpo il difensore non l’ha abbandonato, sentendolo spesso al telefono e venendo anche a Torino a trovarlo. E proprio Evra parla del futuro del Polpo sottolineando come difficilmente sarà a strisce bianconere. «Al 99 per cento penso che non rivedremo Paul con i colori della Juve. Deve voltare pagina». Però Evra avrebbe anche la soluzione pronta per trovare una squadra a Pogba. «Chiamerò Benatia (ex bianconero, ora dirigente del Marsiglia, ndr) perché le porte al Marsiglia sono aperte». Dove Pogba troverebbe anche un altro francese ex Juve, Adrien Rabiot.