Maksimovic fa gola alla Juve: chi è la Stella che ha illuminato San Siro

Il palcoscenico della Champions League regala sempre sorprese inaspettate. Non solo parlando di risultati, importanti per stilare la classifica, ma anche per vedere all'opera le stelle del calcio europeo. E a proposito di stelle c'è chi alla Stella... Rossa, ha stupito tutti all'esordio nella competizione più importante in Europa. Alla lettura delle formazioni ufficiali della sfida contro l' Inter a San Siro in tanti, probabilmente, si sono chiesti chi fosse questo giocatore, rimasti sbalorditi dalla carta d'identità: classe 2007, 17 anni compiuti a giugno e una personalità da fare invidia anche a calciatori ben più esperti. Per gridare 'è nata una stella' ci vuole tempo e pazienza, ma senza dubbio ha lasciato in tanti a bocca aperta. Sugli spalti, inoltre, lo hanno seguito diversi scout tra cui quelli della Juventus , sempre molti attenti ai giovani dei Balcani, vedi Adzic.

Maksimovic, fantasia a San Siro per stregare la Juve

"Occhio al super talentuoso Andrija Maksimovic, un ragazzo di 17 anni, giocherà la sua prima partita in Champions League. Credo che l'Italia del calcio sarà impressionata dal suo talento". Lo aveva detto Zvezdan Terzic, dg della Stella Rossa, e di certo non si è sbagliato. Proprio lui che vede il giovane serbo tutti i giorni in allenamento e non solo. Giocare nel campionato serbo non è certo come la Serie A, la Premier League o la Liga ma senza dubbio farlo a 17 anni non è certo semplice.

Ha stregato tutti, anche in patria, perché ha iniziato la sua stagione con la seconda squadra ma per poco perché Vladan Milojevic l'ha chiamato con i grandi e ora difficilmente lo toglierà dal campo. A San Siro ha giocato con la sfrontatezza di chi ancora deve compiere 18 anni e con la personalità di un veterano. Nel mezzo tante giocate di qualità senza nessuna remora nonostante difronte avesse centrocampisti del calibro di Mkhitaryan, Calhanoglu o Frattesi. Si è destreggiato in mezzo al capo con grande naturalezza come se fosse da anni assieme alla squadra. Ma non è così perché il percorso per lui ha visto degli step necessari, ma quando inizi con la squadra B e in cinque partite sforni 3 gol e 2 assist un paio di domande è giusto farsele.