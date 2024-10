Motta: "Pogba è stato grande, ora...Bremer? In due possono cambiare ruolo"

L'allenatore ha poi parlato delle differenze tra campinato e Champions League : "Ogni partita è diversa. Dobbiamo essere concentrati sul Cagliari che sta molto bene. Si difendono e in ripartenza sono una squadra forte. Davanti Piccoli sta bene e Luvumbo va velocissimo. Viola ha fatto un’ottima prestazione, noi dobbiamo essere determinati. Siamo in casa, davanti al nostro pubblico, dobbiamo fare bene il nostro lavoro dal primo all’ultimo minuto. A Lipsia è stata una bella partita e una bella serata, ma ora la prossima partita è la pù importante. Ci sarà un grande ambiente di calcio. Alla fine abbiamo vinto una partita sì, ma due settimane prima non era così. Il calcio è così, bisogna dare continuità. Oggi abbiamo fatto un ottimo allenamento, domani dobbiamo affrontare la partita con il giusto atteggiamento. Per il resto non mi metto troppe cose in testa. L’energia è concentrata su domani".

Motta: "Lipsia? La squadra mi ha spinto a cambiare"

Motta è quindi tornato sull'atteggiamento mostrato dalla squadra contro il Lipsia in inferiorità numerica: "La squadra mi ha fatto capire che potevamo continuare a giocare in attacco, onestamente è stato così. Ho visto una squadra che andava in avanti e voleva provare a vincere. Ho seguito il mio istinto e sono contento di quello che hanno dimostrato in campo, è un orgoglio per tutti noi. Rotazioni in attacco? Vedremo domani, tutti possono giocare e stanno bene. Chi entrerà domani darà qualcosa in più sempre pensando al bene della squadra per avere un risultato positivo. Vice Vlahovic? Non esiste vice di nessuno qua dentro, io voglio giocatori che devono pensare a giocare. Non c’è spazio qua dentro per i vice".

Juve, Motta: "Pogba? Deciderà la società..."

Un commento sulla situazione Pogba: "La società valuterà il da farsi quando arriverà la comunicazione. Per quanto riguarda me, è stato un grande giocatore. È da tempo che non gioca e ora sono concentrato solo sulla partita di domani. Tutto il resto conta poco".