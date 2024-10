Juve-Cagliari, i convocati di Motta: le scelte dopo la notte di Lipsia

Thiago Motta ha ufficializzato la lista dei convocati della sua Juventus per la sfida di campionato in casa contro il Cagliari. I bianconeri, dopo la bella vittoria in Champions League sul campo del Lipsia, ricevono a Torino i rossoblù e cercano conferme in Serie A. Nessuna sorpresa nell'elenco dei convocati di Motta.