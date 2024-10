Juve-Cagliari: Locatelli, Douglas Luiz e le possibili sorprese tra infortuni e stanchezza

Ci sono scelte e scelte. Quelle di Thiago Motta solitamente sono dettate da motivazioni tecniche e tattiche. In parte soltanto condizionate dall’assetto dell’avversario perché il suo principio di gioco non cambia in base a chi deve sfidare. La sensazione è che per questa partita con il Cagliari all’ora dell’aperitivo o del pranzo a seconda da dove si risiede, i titolari su cui punterà il tecnico bianconero potrebbero essere determinati anche da due altri fattori: la stanchezza e il rischio infortuni. Del resto la Juventus con i sardi giocherà la sua terza partita in otto giorni e i primi due match sono stati entrambi impegnativi dal punto di vista del dispendio delle energie fisiche, non solo quella di Lipsia, peraltro giocata in 10 per 40 minuti dopo l’espulsione di Di Gregorio ma anche quella di Marassi contro il Genoa, piegato soltanto nella ripresa. E allora, anche per prevenire e abbassare il pericolo di infortuni muscolari, tira aria per una doppia staffetta che potrebbe concretizzarsi dal primo minuto come a partita in corso.