Giuntoli su Pogba, Vlahovic, Bremer e mercato: "Motta si deve arrangiare"

Juve, Giuntoli: Pogba, Bremer e il rinnovo di Vlahovic

Uno dei più positivi nell'ultima gara, quella di Champions League contro il Lipsia, è stato Weston McKennie, che in estate sembrava fuori dal progetto: "Avevamo qualche problemino per il rinnovo, era richiesto da un po’ di squadre. Alla fine abbiamo trovato l’accordo, siamo contenti sia rimasto". Da un centrocampista all'altro: Paul Pogba potrebbe vedersi ridotta in maniera corposa la squalifica, con il rientro in campo che sembrerebbe avvicinarsi sensibilmente. Ma potrebbe tornare alla Juve? Giuntoli risponde così: "Intanto aspettiamo la definitiva del Tas, poi prenderemo una decisione. È stato un grande calciatore, però è tanto tempo che è fermo". A proposito della linea mediana: "Motta usa molto i centrocampisti, apre il campo e ha un'usura particolare, noi ne abbiamo molti e molto bravi".



Tema delicato quello legato al grave infortunio di Gleison Bremer, sul come sostituirlo Giuntoli sentenzia: "Ci dispiace molto per lui, e dispiace per noi perché è un grandissimo calciatore. Il mister si dovrà, tra virgolette, arrangiare con altri calciatori seppur di valore. Vediamo come reagirà la squadra, chi prenderà il suo posto farà sicuramente bene, poi a gennaio vedremo se ci saranno delle opportunità: è ancora molto presto". Dusan Vlahovic si è dimostrato un punto fermo della squadra, il club sta lavorando anche per il rinnovo di contratto: "È un grande giocatore, ce lo godiamo: stiamo parlando con il suo entourage, siamo fiduciosi anche per il futuro".