Savona: "Terzino o centrale, tutto per la Juve. Questa è casa mia"

Juve contro Cagliari : il lunch match della Serie A regala la sfida tra bianconeri e rossoblù . Opportunità dal 1' per Nicolò Savona , con il classe 2003 cresciuto nel settore giovanile juventino che è ormai un punto fermo della prima squadra. Ai microfoni di Dazn, Savona ha parlato della gara contro la squadra di Davide Nicola, ma anche del ruolo in cui viene impiegato da Thiago Motta e della sua crescita in bianconero.

Savona: "Juve, è un sogno"

Così Savona a pochi minuti dall'inizio del match: "Abbiamo fatto una grande prestazione mercoledì in Champions, ora pensiamo al Cagliari che è una gara importante. Luvumbo? Lo conosco già dai tempi della Primavera perché l’ho sfidato, conosco le sue caratteristiche: nel caso dovessi trovarmelo di fronte dovrò fare attenzione".

Sul suo ruolo in campo: "Sono terzino destro, posizione in cui gioco oggi, ma ho fatto anche il centrale di difesa: le scelte le fa il mister, io sono a completa disposizione". Infine sulla sua crescita in bianconero: "La Juve per me è sempre stata casa, son qui da quando avevo 8 anni: sto vivendo un sogno, per me lo sarà sempre".