Juve-Cagliari, tra Pogba e Elkann parterre de roi allo Stadium

Pochi minuti dopo il fischio d'inizio del lunch match tra Juventus e Cagliari in tribuna c'è l'arrivo dell'amministratore delegato del Gruppo Exor John Elkann. Una presenza che ha un significato importante e preciso: dimostrare vicinanza e sostegno alla squadra di Thiago Motta. Fondamentali, oggi, i tre punti per la compagine torinese per andare alla sosta nazionali a una sola lunghezza dal Napoli capolista, superando l'Inter appaiata al secondo posto. E chissà che lo storico proprietario bianconero non assista al prolungamento del record di imbattibilità che mattone su mattone la Vecchia Signora sta costruendo.