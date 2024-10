Motta, pugni sul tavolo: "Oggi con Conceicao si è aperto un precedente"

Al termine del match ai microfoni si è presentato anche Federico Gatti , che ha dichiarato: " L'assenza di Bremer è ovvio che cambi qualcosa. Parliamo di uno dei migliori centrali al mondo, come ha detto il mister dobbiamo dare tutti di più. Ma come dicevo il risultato deve farci crescere perché non si possono buttare via i punti così". Sul gol preso: "Dispiace, ma dispiace ancora di più per il risultato. Perché avessimo vinto, anche prendere gol non sarebbe stato un problema".

Gatti, il commento su Conceicao

Successivamente il centrale azzurro ha commentato anche l'espulsione di Conceicao: "Dispiace anche per quello, un giocatore importante, importantissimo per noi e non bisogna cadere in questi errori, perché questa cosa ci penalizzerà nelle prossime partite. Due punti persi che ci avrebbero fatto lavorare con più serenità, un passo in avanti. Ci deve servire per crescere. A partire da me non dobbiamo cadere in questi errori".

