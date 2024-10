"La mia forza in più": Bremer e il commovente post sull'esultanza Juve

Juve, Bremer dopo la dedica: "Siete la mia forza in più"

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gleison Bremer ha voluto ringraziare tutta la squadra per l'esultanza a lui dedicata dopo il gol di Vlahovic contro il Cagliari. Il difensore brasiliano ha scritto: "Il vostro sostegno è la mia forza in più! Grazie ragazzi". Delle parole di apprezzamento per il gesto della squadra bianconera, che potranno aiutare Bremer nel suo percorso di recupero. In settimana verrà infatti sottoposto all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato.