Douglas Luiz, rischio saudade: perché il colpo Juve fatica. E Motta...

Douglas Luiz, schegge di Juventus

Eccezion fatta per il big match dello Stadium contro il Napoli di Conte, Douglas Luiz è sempre sceso in campo in stagione. Ma soltanto subentrando nel finale, in sette occasioni su otto. Quando alla squadra serviva l’invenzione in verticale, colpo che non manca nell’arsenale del brasiliano, o quando invece la priorità era la gestione del pallone, aspetto in cui l’ex Villains addirittura spicca. Schegge di Juventus, finora. Nulla di più.