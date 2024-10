Savona abbattuto in area Cagliari, il rigore per la Juve che nessuno mostra

Non si placano le polemiche nel day after di Juve-Cagliari. Il secondo giallo e la conseguente espulsione di Francisco Conceicao per una simulazione inesistente nell'area rossoblù continua a far discutere. Nel post gara Thiago Motta non le ha, seppur elegantemente, mandate a dire, così come sui social è forte l'indignazione per la decisione dell'arbitro Marinelli. E proprio su X spunta fuori un episodio accaduto sul risultato di 1-0 per i bianconeri, non tenuto in considerazione ma che avrebbe evidentemente indirizzato la partita in favore della Juve: protagonista Nicolò Savona.