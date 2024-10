"Pogba, assunzione involontaria": comunicato ufficiale TAS e piano Juve

Confermata la riduzione della squalifica per doping che aveva colpito Paul Pogba. Dopo le indiscrezioni ufficiose degli ultimi giorni, è arrivata anche la comunicazione da parte del Tas di Losanna. Nonostante, il calciatore "non fosse esente da colpe e avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione", le prove fornite dal centrocampista non hanno trovato opposizione. Si è passati dagli iniziali 4 anni ai 18 mesi decisi dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Il giocatore potrà, quindi, tornare verosimilmente a calcare i campi da gioco dal mese di marzo, ma non è detto lo faccia con la magia della Juventus. Secondo indiscrezioni che si susseguono frenetiche, i bianconeri starebbero valutando la separazione dal francese. Il motivo principale risiederebbe nella prolungata inattività di Pogba, reduce, inoltre, da stagioni non troppo esaltanti, costellate da numerosi infortuni, come dichiarato dallo stesso Cristiano Giuntoli.