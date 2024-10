Koopmeiners, l'esito degli esami: niente Olanda. Non parte neanche Weah

All'indomani del pareggio casalingo ottenuto dalla Juventus contro il Cagliari, arriva una notizia importante sulle condizioni di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese era infatti stato costretto al cambio dopo soli 45 minuti per un colpo al costato che aveva rimediato nella vittoria di Lipsia in Champions League. Un problema ancora da smaltire e che non gli permetterà di prendere parte ai prossimi impegni dell'Olanda.

Olanda, ufficiale il forfait di Koopmeiners Questo il comunicato con cui l'Olanda ha annunciato che Koopmeiners non prenderà parte agli impegni in Nations League: "Teun Koopmeiners non si unirà al ritiro di allenamento degli Oranje a Zeist oggi. Il centrocampista soffre di dolori dovuti a un infortunio. L’esame medico ha dimostrato che le prossime partite Nations League saranno troppo precoci per lui. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per unirsi alla squadra".

Juve, non solo Koopmeiners: anche Weah resta a Torino Il centrocampista olandese non sarà il solo a saltare gli impegni con la propria nazionale. Anche Timothy Weah non partirà infatti per gli Stati Uniti perché non ha del tutto risolto i problemi alla caviglia che lo hanno costretto a saltare Genoa, Lipsia e Cagliari. Stesso destino anche per Dusan Vlahovic, che a differenza dei due compagni è stato però escluso dai convocati della Serbia per scelta tecnica. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA