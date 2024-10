Koopmeiners, ansia Juve: cosa si teme e le partite che rischia di saltare

Bremer si è operato

Chi di sicuro non sarà a disposizione con la Lazio, forse neppure per la partita di ritorno in programma l’11 maggio all’Olimpico, è Gleison Bremer, pronto a cominciare la lunga marcia per tornare in campo dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro riportata mercoledì a Lipsia. Marcia in vista della quale ha apprezzato la vicinanza dimostratagli da tutti i compagni con l’esultanza seguita al gol di Vlahovic al Cagliari, con il serbo che ha mostrato proprio la maglia numero 3 del centrale brasiliano: «Il vostro sostegno è la mia forza in più! Grazie ragazzi», ha scritto domenica sera su Instagram. Una manciata di ore più tardi, ieri mattina, Bremer è poi partito per Lione, dove oggi è stato operato dal professor Sonnery-Cottet. In linea di massima dovrebbe poter tornare ad allenarsi in gruppo a inizio-metà aprile e a disposizione di Motta per le partite un mese più tardi: ma si tratta di stime di carattere generale, che andranno poi verificate alla prova del campo.