Bremer, missione recupero al via: la nota della Juventus sull’operazione

Gleison Bremer nei giorni scorsi è volato in Francia, più precisamente a Lione, per sottoporsi all'operazione al ginocchio sinistro dopo l'infortunio subito a Lipsia in Champions League. Il difensore è stato operato e la Juventus ha diramato il comunicato per far sapere le condizioni del difensore brasiliano. Per il centrale è previsto, nei prossimi giorni, l'inizio dell'iter riablitativo per riprendere piano piano l'attività. Il 2024 è sicuramente finito per Bremer che tornerà in campo nel 2025 a stagione quasi conclusa.