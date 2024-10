Pogba, addio alla Juve: finisce un sogno, ma è stato bellissimo

La carriera di Pogba

In quegli anni, Pogba ha fatto il Liceo con Conte e l’Università con Allegri, praticamente l’educazione calcistica perfetta che lo ha trasformato, nel giro di quattro stagioni, in uno dei giocatori più forti del pianeta, un giocatore da cento milioni di euro. E proprio quella cifra, nella sua enormità, ha schiacciato l’indomabile talento di Paul. Il ritorno a Manchester è stato l’inizio della fine: Pogba ha perso la leggerezza degli anni torinesi e non è riuscito a scalare quella montagna di soldi. La responsabilità ne ha zavorrato l’anima e lo United è diventato una prigione. Un pezzo alla volta, un infortunio alla volta, una cattiveria dei tabloid alla volta, Pogba si è intristito e involuto. Finito no, quello mai, basti pensare al lampo del Mondiale 2018, in cui il suo contributo di tecnica e leadership è stato determinante. Ma i sei anni allo United che, in teoria, dovevano essere quelli della sua piena maturità, lo hanno prosciugato calcisticamente e gli hanno confuso parecchio le idee sotto il profilo umano. È in quel periodo che iniziano i suo problemi con i parenti e gli amici delle banlieue, che sono stati causa - e non secondaria - del suo sfiorire agonistico.