Bremer operato, Koopmeiners e Conceicao fermati da costola e giudice: emergenza Juve

Intervento chirurgico effettuato e perfettamento riuscito. Per Gleison Bremer è arrivato il primo passo verso il rientro in campo, dopo il brutto infortunio rimediato nella gara di Champions League contro il Lipsia . Nelle scorse ore l'operazione, effettuata a Lione, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, a cui ha fatto seguito il post social del difensore brasiliano.

Juve, Bremer: il post dopo l'operazione

Il centrale bianconero ha terminato anzitempo la sua stagione. I messaggi di vicinanza da parte del mondo del calcio sono stati innumerevoli, e dopo l'intervento guarda con fiducia al ritorno in campo. Bremer, dopo l'operazione, ha pubblicato una foto sul suo account Instagram che lo ritrae nel letto di ospedale. Uno scatto allegato alla didascalia "Questo è il primissimo passo verso il rientro! Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato, l’affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato qualcosa di fantastico". Anche in questo caso non sono mancate le dimostrazioni d'affetto nei suoi confronti.

Bremer, messaggi d'affetto bianconeri

A seguito dell'infortunio erano già stati tantissimi i messaggio di vicinanza per Bremer, ne sono arrivati altri dopo l'operazione. Ad esempio quello di Nicolò Fagioli, che ha postato la foto del compagni di squadra in una story su Instagram scrivendo "Countdown", con tanto di sveglia e del cuore. Ma diversi sono stati i commenti anche al post del brasiliano, come quello dell'account ufficiale della Juve che ha scritto: "Ti auguriamo una ripresa veloce". Messaggi di sostegno, con emoji dedicate, sono arrivati anche da Nicolò Savona, Federico Gatti, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. E a proposito del portoghese, non solo lui e Bremer saranno assenti per la sfida con la Lazio...