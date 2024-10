Kalimuendo, Raspadori, Lucca, Vlahovic e Gatti: la Juve tra mercato e rinnovi

Casting Juve per l'attacco

Per l’estate la Juventus si iscriverà alla corsa per Jonathan David, se non rinnoverà con il Lille: l’operazione per il canadese non potrà essere anticipata a gennaio in quanto il club bianconero non dispone di slot per gli extracomunitari e David non possiede passaporto europeo. Dunque a gennaio Giuntoli dovrà puntare su un altro profilo e in questa sosta approfitterà delle convocazioni in giro in Europa per “sguinzagliare” i suoi 007. In particolare i riflettori saranno puntati sulla Francia Under 21 impegnata a Cipro venerdì e poi a Nancy con l’Austria U21: tra i convocati del ct dei Bleuets c’è Aranud Kalimuendo, stellina del Rennes e obiettivo di mercato juventino ad agosto, al pari di Omorodion finito poi al Porto per 15 milioni. Kalimuendo invece è ancora raggiungibile e Giuntoli lo terrà d’occhio: all’estero ci sono diverse possibilità ed è probabile che il dt bianconero possa pescare in altri campionati e non in Serie A. Anche perché è difficile che la concorrenza possa aprire a una cessione (o ancora di più a un prestito) a stagione in corso: al Napoli ci sarebbe Giacomo Raspadori, che nelle ultime 4 partite di campionato ha giocato una manciata di minuti con il Monza e basta. A Thiago Motta piace molto e non è un mistero, difficile tuttavia che si possa intavolare una trattativa, anche se sul mercato non esiste la parola impossibile. Voci anche su Lorenzo Lucca, fresco di convocazione nella Nazionale maggiore: per l’Udinese è un pilastro in chiave salvezza e per lasciarlo partire dovrebbe trovare prima un sostituto all’altezza.