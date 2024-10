Juve-Lazio senza Koopmeiners? Motta sfodera il piano B: la nuova soluzione

Come cambia la formazione di Motta

Dunque quale tipo di Juventus potrà scendere in campo contro la Lazio per cercare di ripartire al meglio e cancellare in fretta il passo falso con i sardi per via del pareggio subito nel finale dopo il rigore fischiato per il contrasto tra Douglas Luiz e Piccoli? Una cosa è certa, ovvero che a prescindere dagli interpreti Thiago Motta non cambierà spartito. Dunque aspettiamoci una Juventus padrona del gioco e del possesso palla con il compito preciso di attaccare dal primo all’ultimo minuto. In questo senso, qualora Koopmeiners non dovesse recuperare come è molto probabile, ecco che il candidato principale per sostituire l’olandese sarebbe Yildiz, che ha nelle corde e nelle giocate l’attitudine a dare il meglio di sé anche dietro la punta, ovvero Vlahovic. Su chi invece potrà giocare sulle fasce al posto di Nico Gonzalez e Conceiçao la risposta è piuttosto semplice anche perché la rosa già di per sé non offre articolate alternative. Quindi salvo sorprese ed eventuali altri forfeit per via degli impegni con le nazionali, toccherà a Mbangula (ora con l’Under 21 del Belgio che affronterà la Scozia venerdì e l’Ungheria martedì) e Weah, diventare le frecce bianconere anche se lo statunitense sta cercando alla Continassa di guarire dal problema alla caviglia che non gli ha permesso di rispondere alle convocazioni della Juventus e della stessa Nazionale statunitense.