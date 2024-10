Koopmeiners, il precedente che preoccupa la Juve. Motta, via in sette!

Koopmeiners ko: ecco quante partite potrebbe saltare

Ogni infortunio è diverso da un altro per entità e punto e ogni persona ha una diversa soglia del dolore, per cui i tempi di recupero di Locatelli possono essere presi solo come un’indicazione molto generica riguardo a quelli di Koopmeiners. Infortunatosi come detto a Lipsia in Champions League il 2 ottobre, l’olandese non aveva accusato particolare dolore, tanto da essere in campo domenica al fischio di inizio di Juve-Cagliari, salvo dover chiedere il cambio all’intervallo e avvertendo anche dopo difficoltà a respirare.