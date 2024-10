Sorpresona Bonucci, visite al J Medical: tifosi Juve increduli

Un video rilasciato dagli account social di Leonardo Bonucci sta facendo impazzire i tifosi bianconeri. Nel filmato si vede l'ex calciatore impegnato in alcune "visite mediche agonistiche e test di performance" presso il JMedical di Torino. Non è ancora ufficiale il motivo del perché l'ex Union Berlino e Fenerbahce si sia recato nel quartier generale per i test fisici, probabilmente per questioni legate al corso di allenatore. Ma sono bastati pochi frame di 30 secondi per far scatenare l'immaginazione dei supporter della Vecchia Signora, soprattutto per la concomitanza del brutto infortunio di Bremer e la possibile ricerca di un nuovo difensore da ingaggiare a gennaio.