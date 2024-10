"La strada è chiara": Juve, il dirigente Chiellini e la scoperta Champions

Nella cornice della città di Atene si è svolta la 31esima assemblea generale dell'Eca , la più grande mai organizzata. Ed è stata l'occasione per ufficializzare il ritorno nell'organismo calcistico europeo della Juventus dopo lo strappo legato alla vicenda Superlega. A rappresentare i bianconeri, nella sua prima uscita ufficiale nelle vesti da dirigente, c'era Giorgio Chiellini . Con lui anche l'amministratore delegato Maurizio Scanavino che ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Paul Pogba . A margine l'ex difensore bianconero si è concesso per un'intervista ai microfoni di Sky Sport nella quale ha affrontato diversi temi, dalla sua nuova esperienza alla Champions League che ha cambiato pelle.

Le parole di Giorgio Chiellini

Per l'ex capitano bianconero è iniziata ufficialmente una nuova esperienza, del tutto inedita. Come sta andando? "Alla fine ci sono tante persone che conosco, è interessante sentire alcuni approfondimenti, per me è tutta una nuova scoperta, sono contento di essere qui, pian piano imparo nuove cose".

Il club bianconero è tornato a far parte dell'Eca, e per l'ex difensore si tratta di "una ripartenza, come successo in campionato con un nuovo ciclo. Anche a livello istituzionale, sono contento di farne parte e pian piano darò il mio contributo".

Sul nuovo format della Champions League: "A me piace, le prime due giornate sono state interessanti, ci sono tante partite, adesso inizi a guardare anche gli altri risultati, mentre prima guardavi soltanto i risultati del tuo gruppo. Capiremo di più nelle ultime giornate, secondo me non ci rendiamo ancora conto di com'è, si tratta di una scoperta quotidiana, la direzione è quella giusta".

Adesso da percorrere c'è una strada diversa, quella che porta all'ingresso della sede e non più alla Continassa. "La strada è chiara, sono stato tanti anni su una strada, ma adesso si cambia. È interessante e stimolante poter iniziare un percorso nuovo sempre nello stesso mondo, ma da un altro lato. Pian piano scoprirò cosa sarà, adesso è presto per esprimere giudizi finali".

