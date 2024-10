L’ultima freccia di Motta: Juve-Lazio, la sorpresa per tamponare l’emergenza

TORINO - La batteria di esterni a disposizione di Thiago Motta, in vista della sfida contro la Lazio di sabato prossimo, vive una fase di contrazione. Pesano, in questo senso, due assenze: una sicura, l'altra possibile. Trattasi di Francisco Conceiçao e Timothy Weah (oltre a Nico Gonzalez , che sta smaltendo la lesione del retto femorale): il primo è stato appiedato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro il Cagliari, il secondo è rimasto alla Continassa e sta facendo il possibile per recuperare rapidamente dall'infortunio alla caviglia, ma non è ancora considerato tra i disponibili per la prossima sfida di campionato. Per questo Motta potrebbe nuovamente attingere dalla Next Gen per rimpolpare le corsie.

Idea Comenencia per Motta

Il primo nome, quello più comodo per tamponare l'emergenza esterni, è quello di Livano Comenencia, che però rientrerà a Torino solamente la settimana prossima: con la nazionale di Curacao, infatti, giocherà in Concacaf Nations League domani sera e lunedì contro Grenada. Non è ancora certa una chiamata con la prima squadra: dipenderà anche da come rientreranno i Nazionali sparsi per il mondo, ma la candidatura di Comenencia è la più credibile per un salto provvisorio e immediato. Con la Next Gen salterà la sfida di dopodomani contro il Giugliano, ma in questi giorni spera di esprimersi al massimo in Nazionale: sa che avrà gli occhi della Juventus puntati addosso e non soltanto quelli di Paolo Montero, desideroso di portare i bianconeri rapidamente fuori dalla zona retrocessione del girone C. Per Comenencia, dunque, saranno giorni di attesa per una chiamata in prima squadra: da più di un anno lavora per raggiungere questo primo, grande obiettivo.