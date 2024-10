Koopmeiners infortunato, cosa si è fatto e i tempi di recupero: la nota Juve

Il club bianconero ha diramato una nota sul proprio sito ufficiale in seguito ai controlli a cui il centrocampista si è sottoposto: "Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra . Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia".

Dunque tempi di recupero ancora incerti e con la situazione che verrà monitorata passo passo. Quasi certamente però l'olandese non ce la farà per il primo impegno dopo la sosta, quella con la Lazio, con Thiago Motta che dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza contro i biancocelesti. A rischio la sua presenza anche per il successivo match di Champions League contro lo Stoccarda: l'auspicio in casa Juve è quello di riaverlo almeno per l'Inter, con il Derby d'Italia che si giocherà il 27 ottobre alle 18 a San Siro.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE