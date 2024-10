Nuovo ciclo Juve, la svolta forzata: dalla giustizia sportiva a Giuntoli

La necessità di un cambiamento

In verità, la necessità di un cambiamento radicale nella amministrazione e nella gestione economica della Società è stata imposta, da un lato, dalle conseguenze negative dell’emergenza Covid 19 (che hanno drasticamente ridotto i ricavi a fronte di costi divenuti in tal modo insostenibili) e, dall’altro, dalle decisioni di una a dir poco daltonica giustizia sportiva, probabilmente incapace di distinguere colori diversi dal bianco e dal nero e produttiva, nei confronti di un solo club, di perdite quantificabili in almeno 100 milioni di euro per effetto di discutibili decisioni che hanno portato alla esclusione della Juventus dalla coppe europee.

Per far fronte a perdite di bilancio quantificabili nel 2023/2024 in 199 milioni di euro (per oltre la metà dovute alle conseguente delle decisioni della giustizia sportiva), la società ha dovuto e saputo porre in essere una rivoluzionaria politica gestionale rivolta ad operare una forte contrazione delle spese connesse alla rosa della prima squadra (un taglio di oltre 130 milioni di euro con riferimento al triennio precedente), liberandosi degli ingaggi più onerosi e indirizzando gli investimenti (pur rimasti importanti) verso calciatori giovani e dall’ingaggio sostenibile.