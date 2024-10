Juve, perché il rientro nell'Eca e i nuovi piani: Chiellini entra in gioco

Ieri, ad Atene, si è svolta la prima assemblea dell’ECA dopo il ritorno della Juventus tre anni dopo. E il club era presente in forze con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino, il direttore commerciale Francesco Calvo e il neodirigente Giorgio Chiellini , che è proprio il capo delle relazioni istituzionali . Per Scanavino e Chiellini era una vera prima volta, per cui è stata l’occasione per conoscere persone e allacciare nuovi contatti, oltre che per rendersi conto di come si sviluppano i lavori all’interno dell’ECA. Ma presto passeranno, soprattutto Chiellini, a una fase più operativa. Due i temi caldi della giornata di ieri: la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Diarra che minaccia di cambiare il calciomercato (anche se i club si sono dimostrati piuttosto tiepidi sui rischi che comporta il giudizio della Corte) e il caso del Mondiale per club , con la protesta della Fifpro, ovvero il sindacato mondiale del giocatori per i quali si gioca troppo.

Le parole di Chiellini e Scanavino

"Quella della Juventus è una ripartenza, come successo in campionato con un nuovo ciclo. Anche a livello istituzionale, sono contento di farne parte e pian piano darò il mio contributo. È motivo di orgoglio per me rappresentare questo club", ha detto Chiellini. E Scanavino ha chiosato: "Chiellini è un valore aggiunto". Poi sul ritorno nell’ECA l’amministratore delegato ha spiegato: "Può essere un’opportunità interessante per vivere il rapporto con gli altri club e parlare del presente e del futuro del calcio. Ci sono state le occasioni di incontrare altri colleghi e approfondire altre tematiche del calcio giocato, ma anche delle infrastrutture, della sostenibilità e del rapporto con l’impegno sociale che i club devono avere, quindi è un’opportunità per noi per essere all’interno di un sistema e di un’organizzazione che ha come obiettivo di sviluppare il mondo del calcio. Poi ci sono degli elementi molto concreti di breve, ad esempio è proprio l’ECA che sta negoziando con la FIFA i ricavi per la Mondiale per club che per noi è un motivo di grande interesse, ma non solo per noi, per club piccoli e grandi".