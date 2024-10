Allegri oggetto di tesi, lo studente a Livorno: il clamoroso appello social

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, è da sempre una figura divisiva nel panorama calcistico italiano. Da un lato è stato ampiamente criticato per il suo stile di gioco pragmatico e considerato eccessivamente conservatore, dall’altro, è stato lodato per la sua capacità di adattamento e gestione delle pressioni. Qualità che lo hanno portato a ottenere numerosi successi in carriera, anche in situazioni complicate. È proprio questa capacità di resistere e di trovare soluzioni nelle difficoltà che ha ispirato Massimo, un giovane laureato di 23 anni alla Sapienza di Roma, a dedicare la sua tesi di laurea a lui, affrontando il tema della resilienza .

Durante le sue ultime stagioni alla guida della squadra bianconera, il tecnico livornese ha dovuto affrontare una serie di problematiche difficili: dalle critiche per la sua gestione alle difficoltà societarie (con il cambio di presidenza e il meno dieci in classifica). Nonostante tutto ciò, Allegri ha dimostrato la capacità di mantenere la squadra competitiva. Ha saputo gestire la pressione, mantenendo la calma e trovando strategie efficaci per portare la Juventus a conquistare un trofeo, la Coppa Italia , e a qualificarsi per la Champions League , obiettivo primario della società.

Resilienza è un termine sempre più usato non solo in ambito psicologico, ma anche in contesti aziendali, sportivi e personali. Si riferisce alla capacità di affrontare e superare le difficoltà, mantenendo o addirittura migliorando la propria condizione iniziale. Massimo ha visto in Allegri l’esempio perfetto di questa qualità, specialmente considerando la sua ultima stagione sulla panchina della Juventus .

Massimo a Livorno per incontrare l'altro Max

Nel suo elaborato, lo studente, ha analizzato non solo la stagione in questione, ma anche la carriera di Allegri, mettendo in luce come l’allenatore abbia spesso saputo fare il meglio con ciò che aveva a disposizione, trasformando situazioni apparentemente difficili in successi concreti. La tesi di Massimo non rappresenta solo un omaggio sportivo, ma un’analisi più profonda delle dinamiche umane e psicologiche che stanno alla base del successo in ambienti competitivi e complessi. Proprio per questo, in estate, ha deciso di andare a Livorno per provare a incontrare l'ex Juve.

Queste le sue parole sul suo profilo Facebook: “A luglio di quest’anno mi sono laureato in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma e ho dedicato la tesi al vostro grande concittadino. Per me è stato l’esempio di signorilità e duro lavoro più grande che ho ed in questi anni sono cresciuto insieme a lui. Sto portando con me la tesi e il mio unico desiderio è fargliela vedere e farmela autografare. So già cosa state pensando (questo è pazzo) e non vi biasimo. Il programma sarà girare per Livorno, sperando di incontrare lui o qualche persona a lui legata”.

