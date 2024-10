Koopmeiners, botta Juve. Le due soluzioni di Motta e il rientro per la Lazio

Koopmeiners: ecco quali partite salterà

Facendo due conti, risulta abbastanza evidente che il tuttocampista bianconero salterà la prima partita prevista dopo la sosta, ovvero Juventus-Lazio calendarizzata per sabato sera 19 ottobre, e la sfida di Champions League che si giocherà appena tre giorni dopo, sempre all’Allianz, contro lo Stoccarda, quando Motta proverà a servire il tris di vittorie consecutive in Coppa dopo quelle ottenute contro il Psv Eindhoven a Torino e a Lipsia. In teoria potrebbe rientrare per la gara di domenica 27 ottobre quando la Juventus andrà a Milano per sfidare l’Inter ma appare evidente che si tratti di una previsione di stampo ottimistico. Purtroppo per Koop e per la Juve questo infortunio se è vero che è accaduto alla viglia della sosta, vedrà la convalescenza protrarsi nella parte di massima frequenza di partite: sette in tre settimane per via della Champions e del turno infrasettimanale.