Pogba e la Juve seduti al tavolo: com’è andata la riunione con la società

Lavori in corso alla Continassa. Come anticipato nei giorni scorsi, infatti, la Juventus e Paul Pogba si sono seduti intorno a un tavolo per definire la risoluzione del contratto che attualmente lega il centrocampista transalpino al club fino al 30 giugno 2026. Il Polpo, risultato positivo ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping dopo Juventus-Udinese del 20 agosto 2023, si è visto ridurre la squalifica, negli scorsi giorni, dagli iniziali quattro anni ai diciotto mesi stabiliti in ultima battuta dal Tas di Losanna.

Pogba-Juventus, la situazione Una notizia importante per Pogba, ma il suo rientro in campo non sarà con la maglia della Juventus. Nonostante la tempistica gli consentirebbe di tornare a tutti gli effetti in campo nel mese di marzo del 2025, ma questo non accadrà. Non con indosso la maglia bianconera, quantomeno. Il club bianconero non ritiene infatti opportuno proseguire il rapporto con il centrocampista francese, che dal momento del suo ritorno a Torino ha raccolto appena 213’ in dodici spezzoni di gara a fronte di un ingaggio da circa 8 milioni a stagione.

Paul ha vissuto un periodo non facile da quanto è tornato in bianconero: prima gli infortuni ne hanno frenato la condizione e poi è stata la squalifica a metterlo definitivamente ai margini. Nonostante questo, però, la società sembrerebbe aver preso la sua decisione sul suo futuro e quello del centrocampista. Questione di scelte, più economiche e non tecniche perché le qualità del giocatore non si discutono, ma la cosa importante è essere chiari sin dal principio per salutarsi nel modo giusto e senza remore.

