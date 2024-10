Juve, scelto il sostituto di Bremer! Il nome che sta scalando ogni gerarchia

TORINO - La ricerca, adesso, è entrata nel vivo. Già, perché un conto è tenere sott’occhio i profili reputati interessanti e un altro è avere una stingente lacuna da colmare. L’elenco dei papabili innesti per la Juventus, in questo senso, si sta stringendo di giorno in giorno sull’agenda di Cristiano Giuntoli, i cui pensieri ora convergono verso un orizzonte temporale che si chiama gennaio. Non tanto, o almeno non più, una sessione intermedia in cui ritoccare o rifinire il fitto lavoro estivo. Ma un passaggio cruciale per setacciare il mucchietto di tasselli disponibili e individuare quelli corretti per completare il puzzle nelle mani di Thiago Motta. Manca una pedina davanti, che permetta a Vlahovic di rifiatare o che aumenti le soluzioni sulla trequarti. Ma manca, soprattutto, un centrale per blindare la ferrea retroguardia costruita intorno a Bremer, colonna venuta improvvisamente meno per via del doloroso (in tutti i sensi…) crack al crociato.