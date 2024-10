Danilo nell’occhio del ciclone, non solo Juve: l’ultima giornata amara

Il contratto di Danilo

Il recente infortunio di Bremer potrebbe aprire nuovi spiragli per il capitano della Juventus, che finora non è andato oltre i 148’ in campo. Ma le contingenze del momento difficilmente indurranno Motta a rivedere le proprie idee: il tecnico ha grande rispetto per Danilo, ma non lo considera centrale nel progetto. Così lo spazio in campo è poco, così il rinnovo appare sempre più lontano all’orizzonte. Il contratto di Danilo, infatti, al di là di un complesso rinnovo automatico, scadrà tra pochi mesi. E alla Continassa non si registra l’intenzione di aprire le trattative per prolungare l’accordo da circa 4 milioni all’anno. Chissà, anzi, che lo scenario non possa mutare già a gennaio. I saluti anticipati non renderebbero forse giustizia al mutuo rapporto di questi anni tra le parti, ma potrebbero fare tutti contenti: il giocatore, desideroso di sfruttare al massimo le ultime stagioni della carriera, e il club, che risparmiando sul suo stipendio avrebbe maggiore margine d’azione sul mercato.