Arthur, Juve e futuro, l'agente: "Dobbiamo trovare una soluzione. A De Zerbi..."

"Dobbiamo trovare una soluzione". Federico Pastorello, noto agente, ha parlato così dall'assemblea elettiva per il consiglio dell'AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società) riguardo il futuro di Arthur. Il centrocampista brasiliano è rimasto alla Juventus, nonostante i diversi sondaggi estivi e l'ingaggio da 5.5 milioni di euro netti a stagione ha spaventato tutte le potenziali pretendenti , ma è fuori dalle idee di Thiago Motta . Per questo a gennaio si dovrebbe trovare una soluzione ideale per tutte le parti.

Pastorello e il futuro di Arthur

L'agente ha aggiunto riguardo il futuro di Arthur: "È un peccato non vedere un giocatore di questa qualità in campo. Ma accettiamo e rispettiamo la decisione. A gennaio troveremo nuova una sistemazione". Sulla chiamata di De Zerbi: "A lui potrebbe interessare come caratteristiche. C'era già stato un discorso". Dal centrocampista alle parole su Lukaku: "Perfetto per il gioco di Conte. Belgio? Non ha risposto alla chiamata della nazionale perché i giocatori ora fanno troppe partite. Il fisico dei ragazzi è troppo sollecitato, credo sia evidente, e hanno bisogno di riposo".

Sul rinnovo di Meret: "Dobbiamo fare la trattativa". Sull'Inter: "Acerbi e De Vrij hanno clausole per il prolungamento. Occhi aperti in caso in cui la società decidesse di privarsi di loro, ma è presto per parlare di futuro". A chiudere Pastorello ha parlato del caso Diarra: "È un precedente importante, non rivoluzionario come Bosman ma la FIFA dovrà prendere una posizione. Sono curioso di vedere la risposta della politica del calcio".

